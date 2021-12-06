Орлов дал комментарий о пропущенных голах «Зенита»

Известный комментаторпрокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина на матче 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов», который закончился со счетом 2:2.

«Первый пропущенный "Зенитом" гол — ошибка. Я вообще считаю, что Кержаков должен был выходить навстречу мячу. Защитник ошибся, до штрафной можно было хватать руками. Надо было остановить Альмквиста, который здорово бежит. Второй гол — это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я ещё не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде.» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

На данный момент в РПЛ «Зенит» лидирует и занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков, а «Ростов» расположился на 12 месте с 18 очками в активе.