«Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

На 10-й минуте «Ювентус» заработал угловой при атаке по левому флангу, который стал голевым.

Хуан Кударадо при подаче с углового классно закрутил мяч под правую штангу, Сиригу не ждал, что мяч полетит высоко и даже в прыжке не смог достать до него.

А на 82-й минуте Бернардески с левого фланга после небольшого смещения в центр выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пауло Дибала сделал пару шагов вперёд, а затем пробил под правую штангу.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Дженоа 2:0 Голы: 1:0 Хуан Куадрадо (9'), 2:0 Пауло Дибала (82') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Лука Пеллегрини (Алекс Сандро, 46'), Родриго Бентанкур, Мануэль Локателли, Деян Кулушевски, Пауло Дибала (Kaio Jorge, 89'), Федерико Бернардески (Адриен Рабьо, 83'), Альваро Мората (Мойзе Кин, 73') Дженоа: Калеб Экубан, Flavio Bianchi (Горан Пандев, 58'), Andrea Cambiaso (Филиппо Мелегони, 85'), Эрнани, Валон Бехрами (Пабло Гальдамес, 59'), Абдулайе Туре (Маноло Портанова, 59'), Паоло Гильоне, Johan Vasquez, Маттья Бани (Зиньо Ванхёсден, 73'), Давиде Бираски, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Лука Пеллегрини (34'), Andrea Cambiaso (50'), Альваро Мората (72'), Мойзе Кин (74')

«Ювентус» поднялся на 5-е место с 27-я очками. Команда из Генуи находится на 18-м месте с десятью баллами.

Календарь и таблица Серии А

Следующий матч в рамках серии А подопечные Аллегри проведут против «Венеции» на выезде 11 декабря, а «Дженоа» встретится с «Сампдорией» дома днем ранее.