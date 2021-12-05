Арустамян: Ваноли погружен в дела «Спартака». Он прилетит в Россию 15 декабря

Известный журналистсообщил о том, чтов ближайшее время назначит главным тренером итальянца

«Паоло Ваноли должен прилететь в Россию по окончании первой части чемпионата. Ориентировочная дата — 15 декабря.

Паоло уже погружен в дела "Спартака", в курсе, с каким составом придется работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму», — пишет Арустамян в своем телеграм-канале.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

Ранее сообщалось, что Ваноли может подписать со «Спартаком» контракт на три года в середине декабря.