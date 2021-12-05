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    «Сочи» — «Краснодар». Стартовые составы

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    «Сочи» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет «Краснодар». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало 5 декабря в 19:00 (мск).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьера.

    Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоазиньо, Дуганджич.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Классон, Ильин.

    Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Спайч, Стоцкий, Рейхмен, Вилена, Стрельник, Кривцов, Апеков.

    Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

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