Петржела: У «Зенита» нет достойного конкурента в России

Экс-тренер «Зенита»прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«В этом результате для "Зенита" нет ничего страшного. Да, потеряли два очка, бывает. В следующем туре "Зенит" спокойно обыграет "Динамо" и уйдет с отрывом на зимний перерыв. У меня нет никаких сомнений по поводу чемпионства питерцев в этом сезоне.

У "Зенита" пока нет достойного конкурента в России. Почему пенальти бил не Дзюба? Я думаю, что это разовая акция. Клаудиньо не станет штатным пенальтистом. Это звание должно принадлежать Артему, он лидер команды на сегодня», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й строчке с 18 очками.