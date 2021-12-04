«Крылья Советов» — ЦСКА: счет 0:1, обзор гола

В матче 17 тура РПЛна выезде обыгралс минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на счету норвежца Эмиля Бохинена, который вышел на замену вместо Максима Мухина.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — ЦСКА 0:1 Голы: 0:1 Emil Bohinen (75'), 0:1 Emil Bohinen (75'), : (83') Крылья Советов: Иван Ломаев, Мехди Зеффан, Силвие Бегич, Никита Чернов, Гленн Бийль, Роман Ежов (Sergey Pinyaev, 79'), Дмитрий Иванисеня (Денис Якуба, 78'), Danil Prutsev, Антон Зиньковский (Данил Липовой, 86'), Владислав Сарвели (Dmitri Tsypchenko, 67'), Максим Глушенков (Иван Сергеев, 67') ЦСКА: Чидера Эджук (Bruno Fuchs, 90'), Антон Заболотный, Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов (Константин Кучаев, 76'), Максим Мухин (Emil Bohinen, 71'), Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 46'), Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев Предупреждения: Максим Мухин (60'), Никита Чернов (83'), Чидера Эджук (88'), Максим Мухин (60'), Никита Чернов (83'), Чидера Эджук (88')

ЦСКА прервал безвыигрышную серию из четырех матчей и вышел на 4 место.

«Крылья Советов» с 26 очками находятся на 8 позиции. Они не выигрывают третий тур подряд.