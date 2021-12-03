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    Гамула считает, что у «Ростова» будут шансы против «Зенита»

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    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от противостояния между «Зенитом» и «желто-синими».

    Игорь Гамула
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    Игорь Гамула

    «"Ростову" сейчас нечего терять, команда набирает ход. Я думаю, они покажут хорошую игру против "Зенита" и не будут бояться. "Зенит", конечно, фаворит по всём критериям. Но как бы там ни было, придётся потрудиться. Я уверен, что "Ростов" покажет хорошую игру.

    Шансы есть у каждой команды всегда. Неважно, на каком месте она находится и против какого места играет. Тем более мы знаем, что "Ростов" — команда настроения такая. Если вспомнить игры со "Спартаком" и "Локомотивом", то там ростовчане показали хороший футбол. Думаю, с "Зенитом" они тоже покажут себя.

    За счет организации и настроя "Ростов" способен дать бой. Квалификация игроков у "Зенита" намного выше, но у любой команды есть шансы. Если сильная команда, в данном случае "Зенит", плохо настроится, то невозможно по ходу игры уже перестроиться. У "Ростова" будут шансы, и команда постарается их использовать», — сказал Гамула «Евро-Футбол.Ру».

    Встреча «Зенит» — «Ростов» пройдет сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура РПЛ. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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