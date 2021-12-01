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    Страсбург — Бордо прямая трансляция 01.12.2021, смотреть онлайн

    Страсбург — Бордо: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

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    В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Страсбург» — «Бордо» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Бордо» — «Страсбург» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Страсбург» — «Бордо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Страсбург»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Страсбург — Бордо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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