«Страсбург» сыграет на своем поле против «Бордо» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Страсбург» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» находится на восьмом месте после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 20 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь шесть очков.

«Страсбург» в десяти предыдущих матчах потерпел всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном».

В минувшее воскресенье команда Жюльена Стефана сыграла вничью с «Монако», а перед этим поделила очки с «Нантом» и «Реймсом».

«Страсбург» забил 17 мячей в шести предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле.

«Бордо»

«Бордо» тем временем набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

В отличие от «Страсбурга», «Бордо» пока что слишком часто теряет очки. В ноябре команда Владимира Петковича уступила «Пари Сен-Жермен» и «Бресту», а также сыграла вничью с «Метцем».

Но надо отметить, что почти все матчи «Бордо» проходят в борьбе. «Жирондинцы» не смогли забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

Все прогнозы на Лигу 1

«Бордо» потерпел только одно поражение в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Бордо» — за 4.70.

«Бордо» в каждом матче буквально сражается, поэтому на «Страсбург» ставить все-таки опасно.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22. Матчи с участием «Бордо» очень часто получаются результативными.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.