ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября «Калгари» одержал пять побед в шести последних матчахНХЛ. «Питтсбург» проиграл «Калгари», «Сиэтл» забросил семь шайб «Баффало»
  • 12:52
    • «Ювентус» могут перевести в Серию Б и лишить титула
  • 10:27
    • Стало известно, на какой срок выбыл Неймар
  • 09:52
    • Участники финала Гран-при по фигурному катанию будут жить в «пузыре»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Бордо» забить на поле «Страсбурга»?

    «Страсбург» — «Бордо». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Франции 1 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Бордо Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Бордо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Страсбург» забил 17 мячей в шести предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле
    «Страсбург» сыграет на своем поле против «Бордо» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Страсбург» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Страсбург»

    «Страсбург» находится на восьмом месте после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 20 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь шесть очков.

    «Страсбург» в десяти предыдущих матчах потерпел всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном».

    В минувшее воскресенье команда Жюльена Стефана сыграла вничью с «Монако», а перед этим поделила очки с «Нантом» и «Реймсом».

    «Страсбург» забил 17 мячей в шести предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле.

    «Бордо»

    «Бордо» тем временем набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

    В отличие от «Страсбурга», «Бордо» пока что слишком часто теряет очки. В ноябре команда Владимира Петковича уступила «Пари Сен-Жермен» и «Бресту», а также сыграла вничью с «Метцем».

    Но надо отметить, что почти все матчи «Бордо» проходят в борьбе. «Жирондинцы» не смогли забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Бордо» потерпел только одно поражение в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Бордо» — за 4.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Бордо» в каждом матче буквально сражается, поэтому на «Страсбург» ставить все-таки опасно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22. Матчи с участием «Бордо» очень часто получаются результативными.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эбро — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бруклин — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Страсбург» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бордо» забить на поле «Страсбурга»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры