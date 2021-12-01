«Страсбург»
«Страсбург» находится на восьмом месте после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 20 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь шесть очков.
«Страсбург» в десяти предыдущих матчах потерпел всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном».
В минувшее воскресенье команда Жюльена Стефана сыграла вничью с «Монако», а перед этим поделила очки с «Нантом» и «Реймсом».
«Страсбург»
«Бордо»
«Бордо» тем временем набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
В отличие от «Страсбурга», «Бордо» пока что слишком часто теряет очки. В ноябре команда Владимира Петковича уступила «Пари Сен-Жермен» и «Бресту», а также сыграла вничью с «Метцем».
Но надо отметить, что почти все матчи «Бордо» проходят в борьбе. «Жирондинцы» не смогли забить только в одном из десяти предыдущих матчей.
«Бордо» потерпел только одно поражение в пяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Страсбург» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Бордо» — за 4.70.
«Бордо» в каждом матче буквально сражается, поэтому на «Страсбург» ставить все-таки опасно.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22. Матчи с участием «Бордо» очень часто получаются результативными.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.