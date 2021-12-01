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    «Интер» взял верх над «Специей»

    «Интер» — «Специя»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Специей» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 36-й минуте. После передачи с правого края, Мартинес переадресовал мяч дальше в темп на Роберто Гальярдини, который с 15-ти метров уложил игровой снаряд в левый нижний угол ворот.

    А на 58-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Мартинес пробивал с линии штрафной площади, и мяч попал в руку Кивиору.

    Уверенно пробил Лаутаро Мартинес с «точки» в левый нижний угол ворот, тогда как голкипер Проведель прыгнул в другую сторону.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Специя 2:0
    Голы: 1:0 Роберто Гальярдини (36'), 2:0 Лаутаро Мартинес (пенальти) (58'), 1:0 Роберто Гальярдини (36'), 2:0 Лаутаро Мартинес (пенальти) (58') Интер: Самир Ханданович, Danilo D'Ambrosio, Милан Шкриньяр, Федерико Димарко, Дензел Дюмфрис, Роберто Гальярдини (Артуро Видаль, 87'), Марсело Брозович (Матиас Весино, 87'), Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 69'), Иван Перишич, Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 74'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 73') Специя: Рею Манай, Eddie Salcedo (Даньеле Верде, 69'), Эммануэль Гьяси, Якопо Сала (Мехди Бурабья, 64'), Виктор Коваленко (Giulio Maggiore, 64'), Аркадиуш Реца (Симоне Бастони, 46'), Jakub Kiwior, Martin Erlic, Петко Христов, Кельвен Амьен-Аду (Сальвадор Феррер, 46'), Иван Проведель Предупреждения: Рею Манай (31'), Лаутаро Мартинес (44'), Jakub Kiwior (57'), Рею Манай (31'), (36'), Лаутаро Мартинес (44'), (44'), Jakub Kiwior (57'), (58')

    «Интер» набрал 34 очка и забраться на промежуточное второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 11 очками осталась на 17-й позиции.

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