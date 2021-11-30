Месси подхватил желудочно-кишечную инфекцию

Форвард «Пари Сен-Жермен»пропустили тренировку команды из-за желудочно-кишечной инфекции, сообщает официальный сайт клуба.

Подобные симптомы также имеет Леандро Паредес. Вместе с Месси они могут пропустить матч 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы», который пройдет 1 декабря.

Интересно, что накануне Лео получил на торжественной церемонии в Париже свой седьмой в карьере «Золотой мяч».

Точно с «Ниццой» не сыграет Джорджиньо Вейналдум, который вернется к тренировкам в середине недели, как и Андер Эррера.

Возвращение Юлиана Дракслера ожидается через две-три недели, так как он лишь недавно начал работать по индивидуальной программе.