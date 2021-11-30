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    Месси подхватил желудочно-кишечную инфекцию

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    Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустили тренировку команды из-за желудочно-кишечной инфекции, сообщает официальный сайт клуба.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Подобные симптомы также имеет Леандро Паредес. Вместе с Месси они могут пропустить матч 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы», который пройдет 1 декабря.

    Интересно, что накануне Лео получил на торжественной церемонии в Париже свой седьмой в карьере «Золотой мяч».

    Точно с «Ниццой» не сыграет Джорджиньо Вейналдум, который вернется к тренировкам в середине недели, как и Андер Эррера.

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