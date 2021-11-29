Немец Корнетка заменил Рангника в «Локомотиве»

Немецкий специалистзанял должность руководителя по спорту и развитию футбольного клуба

Напомним, что Ральф Рангник, занимавший данную позицию ранее, возглавил «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера.

«Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника.

С ним специалист активно сотрудничал в "Хоффенхайме", "Шальке 04" и "Ред Булл Лейпциг", начиная с 2007 года.

Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей.

Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии», — говорится на официальном сайте «Локомотива».