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    Немец Корнетка заменил Рангника в «Локомотиве»

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    Немецкий специалист Ларс Корнетка занял должность руководителя по спорту и развитию футбольного клуба «Локомотив».

    Ларс Корнетка
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    Ларс Корнетка

    Напомним, что Ральф Рангник, занимавший данную позицию ранее, возглавил «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера.

    «Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника.

    С ним специалист активно сотрудничал в "Хоффенхайме", "Шальке 04" и "Ред Булл Лейпциг", начиная с 2007 года.

    Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей.

    Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

    Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии», — говорится на официальном сайте «Локомотива».

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