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    Шварц: После забитого мяча «Динамо» начало играть несколько пассивно

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после победного выездного матча с «Рубином» (3:2) в рамках 16-го тура РПЛ.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Отметим, что во втором тайме Никола Моро не реализовал пенальти, назначенный в ворота казанского клуба.

    «Я очень рад этой победе. Мы заработали три очка в очень сложном матче с хорошей командой.

    Мы не забили пенальти, но не опустили руки и прекрасно отреагировали на этот момент. Вся команда показала себя единым целым. Считаю, что эта победа абсолютно заслужена.

    Сегодня мы очень хорошо вошли в игру: создали несколько моментов со стандартов, забили гол, который не засчитали из-за офсайда.

    Да, после забитого мяча мы начали играть несколько пассивно, в результате чего "Рубин" сравнял счёт. Но важно то, что во втором тайме мы проявили характер, показали веру в победу и добились её.

    Фомин является нашим главным пенальтистом, но к тому моменту его уже не было на поле. Никола Моро до этого хорошо бил пенальти, плюс Шиманьски мог также подойти к мячу.

    Конечно, мы знали о кадровых проблемах "Рубина": что их основной левый защитник травмирован, а опорный полузащитник получил в предыдущем матче две жёлтые карточки.

    Мы учитывали эти факторы, но во главу угла ставили свои игровые принципы и свой футбол, который и показали сегодня на поле.

    "Динамо" впервые выиграло на этом стадионе? Нет, я не знал об этом. Хорошо, что это произошло и что наша победная серия продолжилась», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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