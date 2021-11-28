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    «Монако» с Головиным сыграл вничью со «Страсбуром»

    «Монако» — «Страсбург»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Ренн Лорьян Брест Бордо Реймс Клермон
    В матче 15-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграл вничью со «Страсбургом» — 1:1.

    «Монако»
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    «Монако»

    «Монегаски» открыли счет в компенсированное к первому тайму время — с пенальти ворота поразилВиссам Бен Йеддер.

    Гости отыгрались усилиями Людовика Ажоркана 48-й минуте, также с одиннадцатиметрового.

    Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле полный матч и принял участие в атаке, в результате которой его команда получила право пробить пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Страсбург 1:1
    Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Caio Henrique (Исмаил Якобс, 60'), Юссуф Фофана (Элиот Матазо, 70'), Жеан Лукас (Орельен Чуаэми, 53'), Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп (Мирон Боадю, 60'), Виссам Бен-Йеддер (Желсон Мартинш, 70') Страсбург: Людовик Ажорк (Кевин Гамейро, 72'), Хабиб Мухамаду Диалло, Жанрикне Беллегард, Ибраима Сиссоко (Димитри Льенар, 87'), Адриен Томассон, Антони Каси, Александр Джику, Жерзино Ньямси, Лука Перрен, Фредерик Гильберт, Матц Зельс Предупреждения: Ибраима Сиссоко (16'), Юссуф Фофана (47'), Кевин Фолланд (68')

    В другом матче отчетного тура «Ренн» на выезде обыграл «Лорьян» со счетом 2:0.

    В составе победителей два гола в течение четырех минут второго тайма забили Гаэтан Лаборд и Жереми Доку.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Ренн 0:2
    Голы: 0:1 Гаэтан Лаборде (75'), 0:2 Жереми Доку (78') Лорьян: Поль Нарди, Игор Кариока, Убулан Мендес (Sambou Soumano, 81'), Жульен Лапорт, Leo Petrot, Samuel Loric, Энцо Ле Фе (Теремас Моффи, 64'), Лоран Абергель, Тома Монкондю (Theo Le Bris, 81'), Адриан Грбич (Dango Ouattara, 64'), Арман Лорьенте (Кентен Буагар, 64') Ренн: Мартен Терье (Биргер Мелинг, 85'), Гаэтан Лаборде, Камал Дин Сулемана (Жереми Доку, 69'), Жонас Мартен, Ловро Майер (Батист Сантамария, 69'), Бенжамен Буриго (Серу Гирасси, 73'), Адриен Трюффер, Наиф Агер, Луак Баде, Амари Траоре (Лоранс Ассиньон, 85'), Альфред Гомис Предупреждения: Ловро Майер (32'), Жереми Доку (83')

    В других матчах «Брест» одержал выездную победу над «Бордо» (2:1) благодаря дублю Жереми Ле Дуарона, а «Реймс» обыграл «Клермон» (1:0) — Гислен Конан забил в самой концовке встречи.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Благодаря победе «Ренн» с 28 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, обойдя «Ниццу», которая ранее уступила «Мецу» (0:1). «Страсбур» и «Монако» набрали по 20 очков и идут на 7-м и 8-м местах соответственно. «Брест» занимает 12-ю позицию (18 очков), «Реймс» идет 14-м (16), «Лорьян» — 15-м (15), «Клермон» — 16-м (13), а «Бордо» — 18-м (13).

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