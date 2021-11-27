ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • 13:07
    • «Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд
  • 10:50
    • Россияне Овечкин и Капризов попали в список лучших игроков дня в НХЛ
  • 10:05
    • Миранчук попал в сферу интересов «Вероны»
    Все новости спорта

    «Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд

    «Урал» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал Сочи
    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 16 тура российской Премьер-лиги.

    Игроки «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Сочи»

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.

    Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Колесниченко, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай, Агеев.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.

    Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.

    Поединок стартует в 14:00 мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Удержится ли «Арсенал» на пятом месте?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет и не пропустит?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Емельяненко — Сантос
  • Прочие
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры