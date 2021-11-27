«Урал» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

Игроки «Сочи» Фото: «Сочи»
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Колесниченко, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай, Агеев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.
Поединок стартует в 14:00 мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом.