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    Уткин: «Спартак» играет, как бог на душу положит

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы.

    «Спартак» дважды выиграл у «Наполи»
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    «Спартак» дважды выиграл у «Наполи»

    «Победа "Спартака" над "Наполи" в очередной раз поставила всех на уши, потому что, как это может сочетаться? Правда, как такое может быть: "Наполи" только недавно потерпел первое поражение в чемпионате Италии, а "Спартак" взял и грохнул их дважды. Вы знаете, мне кажется, что не стоит сильно обольщаться на эту тему. "Спартак" команда очень спонтанная, "Наполи", возможно, этого не знает.

    "Наполи" спонтанен только в решениях Спаллетти кому жать руку, а кому нет. В конце концов у человека в России большой багаж побед, мог и психануть. "Наполи" приехал в Москву играть со "Спартаком" не самым сильным составом, но тем не менее это вполне дееспособный состав. Там есть люди, которые "Интеру" забивали.

    Думаю, все сводится к одной странной величине. Кто знает, по каким критериям "Спартаку" нужно выбирать вратаря? Вдруг бац — и Селихов вытаскивает несколько "мертвых" мячей. Если бы это было не так, то и хорошее начало могло ни к чему не привести. Вот нашелся у "Лестера" парень Дака, который забивал, забивал и забивал, а у "Наполи" не нашелся.

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    • На самом деле никакого объяснения быть не может. "Спартак" играет, как бог на душу положит. Кажется, вот он играет хорошо: ребята, давайте в них поверим, давайте тренера оставим, он славный малый.

    А потом он выходит играть с кем-то в чемпионате России — и все это катится в тартарары. С "Наполи" почему-то иногда работает. Если "Спартак" выйдет с одного из первых двух мест в плей-офф, это будет вопиющий результат», — сказал Уткин в новым выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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