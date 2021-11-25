«Шериф» — «Реал»: счет 0:3, обзор голов

Мадридскийразгромилсо счетом 3:0 в выездном матче 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов

В первом тайме по голу забили Давид Алаба и Тони Кроос. Во второй половине встречи Карим Бензема довел дело до разгрома.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Шериф — Реал Мадрид 0:3 Гол: 0:1 Давид Алаба (30') Шериф: Георгиос Атанасиадис, Фернандо Костанца, Данило Арболеда, Густаво Дуланто, Кристиано, Себастьян Тиль, Эдмонд Аддо, Бруно Фелипе (Keston Julien, 59'), Димитрис Коловос (Бобан Николов, 60'), Франк Кастаньеда (Momo Yansane, 60'), Адама Траоре (Maxim Cojocaru, 81') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго (Марко Асенсио, 84'), Тони Кроос, Каземиро (Antonio Blanco, 84'), Лука Модрич, Ферлан Менди (Марсело, 61'), Давид Алаба (Начо Фернандес, 65'), Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 65'), Тибо Куртуа Предупреждения: Ферлан Менди (4 + 4'), Фернандо Костанца (29')

«Реал» набрал 12 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Шериф» остается с 6 баллами и занимает 3 место. Команда выйдет в Лигу Европы.