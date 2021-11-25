Кайрат — Базель прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Кайрат» занимает 4 место с 1 очком, «Базель» — 2 место с 8 очками.
Последний матч между собой: «Базель» — «Кайрат» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайрат» — «Базель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Базель»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кайрат — Базель.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету