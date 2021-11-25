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    «Базель» не заметит «Кайрат»?

    «Кайрат» — «Базель». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Лига конференций, 25 ноября 2021 года

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    Валентин Штокер
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Базелем» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:30 мск. «Кайрат» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 25 Ноября 2021 года
    Кайрат
  • Лига конференций. Группа H
    •  Кайрат 18:30 Базель Базель
  • Базель
    •
    Коэффициенты на матч Кайрат — Базель
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Кайрат»

    «Кайрат» в четырех поединках Лиги конференций сумел разжиться лишь одним пунктом. Причем шансов на выход в плей-офф у алмаатинцев уже нет.

    Разумеется, сезон для команды получился неудачным. Лишь 3 место в чемпионате и вылет из еврокубков явно тянут на провал.

    Правда, у команды Курбана Бердыева еще остался Кубок Казахстана. В финале «Кайрат», дважды одолевший «Астану» (два раза по 3:0), ждет встреча с карагандинским «Шахтером».

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    В этой встрече казахи будут биться за собственный престиж. Правда, соперник будет уж слишком мотивирован…

    «Базель»

    Турнирное положение швейцарцев требует побед. Команда отстает от «Карабаха» на два очка, занимая 2 место в группе H.

    И в своем чемпионате у «Базеля» имеются проблемы. Например, в последнем туре команда уступила «Санкт-Галлену» (0:1).

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    • Правда, потенциально «Базель» может вернуться на первую строчку, ведь имеет матч в запасе. Отставание же от лидера «Цюриха» составляет только два очка.

    Бразилец Артур в 13 матчах чемпионата настрелял 13 мячей. Правда, в Лиге конференций показатели форварда более скромные — 2 гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.87, на ничью за 3.70, а на «Кайрат» — за 4.00.

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    Алмаатинцам уже ничего нужно, к тому же они выглядят слабее «Базеля».

    Гости настроены побороться за первое место, для чего будут активно атаковать.

    Мотивированные швейцарцы должны показать класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Базеля» -0.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Кайрат» — «Базель»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Базель» не заметит «Кайрат»?
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