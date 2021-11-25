«Кайрат» сыграет на своем поле с «Базелем» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:30 мск. «Кайрат» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» в четырех поединках Лиги конференций сумел разжиться лишь одним пунктом. Причем шансов на выход в плей-офф у алмаатинцев уже нет.

Разумеется, сезон для команды получился неудачным. Лишь 3 место в чемпионате и вылет из еврокубков явно тянут на провал.

Правда, у команды Курбана Бердыева еще остался Кубок Казахстана. В финале «Кайрат», дважды одолевший «Астану» (два раза по 3:0), ждет встреча с карагандинским «Шахтером».

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В этой встрече казахи будут биться за собственный престиж. Правда, соперник будет уж слишком мотивирован…

«Базель»

Турнирное положение швейцарцев требует побед. Команда отстает от «Карабаха» на два очка, занимая 2 место в группе H.

И в своем чемпионате у «Базеля» имеются проблемы. Например, в последнем туре команда уступила «Санкт-Галлену» (0:1).

Правда, потенциально «Базель» может вернуться на первую строчку, ведь имеет матч в запасе. Отставание же от лидера «Цюриха» составляет только два очка.

Бразилец Артур в 13 матчах чемпионата настрелял 13 мячей. Правда, в Лиге конференций показатели форварда более скромные — 2 гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.87, на ничью за 3.70, а на «Кайрат» — за 4.00.

Алмаатинцам уже ничего нужно , к тому же они выглядят слабее «Базеля».

Гости настроены побороться за первое место, для чего будут активно атаковать.

Мотивированные швейцарцы должны показать класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Базеля» -0.75 с коэффициентом 2.08.