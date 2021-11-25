«Кайрат»
«Кайрат» в четырех поединках Лиги конференций сумел разжиться лишь одним пунктом. Причем шансов на выход в плей-офф у алмаатинцев уже нет.
Разумеется, сезон для команды получился неудачным. Лишь 3 место в чемпионате и вылет из еврокубков явно тянут на провал.
Правда, у команды Курбана Бердыева еще остался Кубок Казахстана. В финале «Кайрат», дважды одолевший «Астану» (два раза по 3:0), ждет встреча с карагандинским «Шахтером».
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В этой встрече казахи будут биться за собственный престиж. Правда, соперник будет уж слишком мотивирован…
«Базель»
Турнирное положение швейцарцев требует побед. Команда отстает от «Карабаха» на два очка, занимая 2 место в группе H.
И в своем чемпионате у «Базеля» имеются проблемы. Например, в последнем туре команда уступила «Санкт-Галлену» (0:1).
Правда, потенциально «Базель» может вернуться на первую строчку, ведь имеет матч в запасе. Отставание же от лидера «Цюриха» составляет только два очка.
Бразилец Артур в 13 матчах чемпионата настрелял 13 мячей. Правда, в Лиге конференций показатели форварда более скромные — 2 гола.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.87, на ничью за 3.70, а на «Кайрат» — за 4.00.
Гости настроены побороться за первое место, для чего будут активно атаковать.
Мотивированные швейцарцы должны показать класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Базеля» -0.75 с коэффициентом 2.08.