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    Черчесов: Лимит нужен. Причина неудач российских клубов — в уровне легионеров

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Ничего не изменилось. Когда работал в "Динамо" в 2015-м, тоже говорил, что лимит необходим.

    Давайте сделаем "10+15", посмотрим, как это работает, а потом будем регулировать — превращать эти 10 в 8 или наоборот в 12. Потому что лимит на легионеров все-таки нужен.

    И не надо думать, что в нем причина неудач российских клубов. Причина — в уровне легионеров, которых приглашают. Посмотрите, есть клубы, которые из 8 легионеров используют половину.

    Возникает вопрос — а остальных четырех вы зачем брали? Они должны делать команду сильнее, у вас всего восемь легионерских мест, но вы все равно купили игроков на скамейку? Зачем? А если все открыть? Вы 20 легионеров купите на скамейку?

    Есть три принципиальных момента: игрока надо отобрать, игрока надо тренировать, и с игрока надо требовать. Все.

    Дальше неважно, какой он национальности — легионер, россиянин или инопланетянин. Если эти три фактора работают, у тебя появляется конкурентоспособная команда», — сказал Черчесов «КП».

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