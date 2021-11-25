Черчесов: Лимит нужен. Причина неудач российских клубов — в уровне легионеров

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.

«Ничего не изменилось. Когда работал в "Динамо" в 2015-м, тоже говорил, что лимит необходим.

Давайте сделаем "10+15", посмотрим, как это работает, а потом будем регулировать — превращать эти 10 в 8 или наоборот в 12. Потому что лимит на легионеров все-таки нужен.

И не надо думать, что в нем причина неудач российских клубов. Причина — в уровне легионеров, которых приглашают. Посмотрите, есть клубы, которые из 8 легионеров используют половину.

Возникает вопрос — а остальных четырех вы зачем брали? Они должны делать команду сильнее, у вас всего восемь легионерских мест, но вы все равно купили игроков на скамейку? Зачем? А если все открыть? Вы 20 легионеров купите на скамейку?

Есть три принципиальных момента: игрока надо отобрать, игрока надо тренировать, и с игрока надо требовать. Все.

Дальше неважно, какой он национальности — легионер, россиянин или инопланетянин. Если эти три фактора работают, у тебя появляется конкурентоспособная команда», — сказал Черчесов «КП».