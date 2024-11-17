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    «Трактор» справится с тяжелым столичным соперником

    «Трактор» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Динамо» Москва
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    «Трактор»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Трактор» 17 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2024 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 14:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: Набрав 39 очков в 26 матчах, «Трактор» на время упрочил свое лидерство в таблице Восточной конференции, оторвавшись от «Автомобилиста» на 5 баллов.

    Последние матчи: Ноябрьская часть регулярки началась для «Трактора» не лучшим образом, с поражений от «Локомотива» — 3:5 и «Адмирала» — 3:4 ОТ. Однако накануне команда Бенуа Гру выправила ситуацию благодаря гостевым победам над «Амуром» — 4:3 и «Металлургом» Мг — 4:0.

    Трактор — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Артем Блажиевский.

    Состояние команды: Несмотря на некоторые неудачные отрезки, «Трактор» проводит великолепный сезон, уверенно удерживая планку, которую задрал на старте кампании.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Линия нападения «Трактора» по-прежнему сохраняет свежесть и продуктивность — два важнейших компонента в контексте долгосрочного соперничества за лидерство на Востоке.

    Бенуа Гру проделывает великолепную работу как в плане построения игры, так и с точки зрения ментальной стойкости, благодаря которой «Трактор» превращается в реального кубкового претендента.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей столичный клуб поднялся на 4-е место в таблице Запада. Набрав 33 очка, бело-голубые сократили разрыв между первой тройкой до 2 баллов.

    Последние матчи: В пяти ноябрьских матчах результаты «Динамо» Москва оказались смешанными. В частности, команда Алексея Кудашова уступила «Торпедо» — 5:4 Б, а после победы над «Витязем» — 4:3 проиграла «Ладе» — 2:3. Накануне столичный клуб взял верх над «Авангардом» — 5:3 и «Сибирью» — 2:1.

    Не сыграют: В составе динамовцев нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Регулярный чемпионат для «Динамо» Москва пока складывается неоднозначно, так как столичному клубу только предстоит вступить в активную фазу борьбы.

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    После провального дебюта команда Алексея Кудашова нашла методы решения внутренних проблем, которые начали работать. В обозримой перспективе «Динамо» Москва замахнется на место в первой тройке.

    Фундаментальной составляющей текущих успехов столичного клуба является уверенная игра у своих ворот. В то же время атакующий потенциал бело-голубых, кажется, еще не раскрыт в полной мере.

    Статистика для ставок

    • В двух домашних матчах из трех предыдущих «Трактор» пропускал не менее 5 голов

    • В трех встречах из последних четырех в Челябинске был пробит тотал больше 5.5

    • «Динамо» Москва победило в четырех гостевых матчах из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 3.07.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: После нескольких неудач, пережитых за короткий срок, «Трактор» вернулся в более привычный режим. Если челябинцы находятся в оптимальной форме, то остановить их будет трудно даже динамовцам, которые сами неплохо прибавили.

    Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.

    Прогноз: Даже в неудачных по результатам матчах «Трактор» не бросает играть в атакующий хоккей. В шести последних встречах уральцы забрасывали не менее 3 шайб, ввиду чего аналогичную результативность вполне можно ожидать и в предстоящем поединке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.13.

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    «Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» справится с тяжелым столичным соперником
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