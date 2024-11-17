Трактор
Динамо
«Трактор»
Турнирное положение: Набрав 39 очков в 26 матчах, «Трактор» на время упрочил свое лидерство в таблице Восточной конференции, оторвавшись от «Автомобилиста» на 5 баллов.
Последние матчи: Ноябрьская часть регулярки началась для «Трактора» не лучшим образом, с поражений от «Локомотива» — 3:5 и «Адмирала» — 3:4 ОТ. Однако накануне команда Бенуа Гру выправила ситуацию благодаря гостевым победам над «Амуром» — 4:3 и «Металлургом» Мг — 4:0.
Трактор — Динамо: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Артем Блажиевский.
Состояние команды: Несмотря на некоторые неудачные отрезки, «Трактор» проводит великолепный сезон, уверенно удерживая планку, которую задрал на старте кампании.
Линия нападения «Трактора» по-прежнему сохраняет свежесть и продуктивность — два важнейших компонента в контексте долгосрочного соперничества за лидерство на Востоке.
Бенуа Гру проделывает великолепную работу как в плане построения игры, так и с точки зрения ментальной стойкости, благодаря которой «Трактор» превращается в реального кубкового претендента.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: По итогам 26 матчей столичный клуб поднялся на 4-е место в таблице Запада. Набрав 33 очка, бело-голубые сократили разрыв между первой тройкой до 2 баллов.
Последние матчи: В пяти ноябрьских матчах результаты «Динамо» Москва оказались смешанными. В частности, команда Алексея Кудашова уступила «Торпедо» — 5:4 Б, а после победы над «Витязем» — 4:3 проиграла «Ладе» — 2:3. Накануне столичный клуб взял верх над «Авангардом» — 5:3 и «Сибирью» — 2:1.
Не сыграют: В составе динамовцев нет кадровых потерь.
Состояние команды: Регулярный чемпионат для «Динамо» Москва пока складывается неоднозначно, так как столичному клубу только предстоит вступить в активную фазу борьбы.
После провального дебюта команда Алексея Кудашова нашла методы решения внутренних проблем, которые начали работать. В обозримой перспективе «Динамо» Москва замахнется на место в первой тройке.
Фундаментальной составляющей текущих успехов столичного клуба является уверенная игра у своих ворот. В то же время атакующий потенциал бело-голубых, кажется, еще не раскрыт в полной мере.
Статистика для ставок
- В двух домашних матчах из трех предыдущих «Трактор» пропускал не менее 5 голов
- В трех встречах из последних четырех в Челябинске был пробит тотал больше 5.5
- «Динамо» Москва победило в четырех гостевых матчах из последних пяти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 3.07.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
- 2.18Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Каролина — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.70Флорида — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: После нескольких неудач, пережитых за короткий срок, «Трактор» вернулся в более привычный режим. Если челябинцы находятся в оптимальной форме, то остановить их будет трудно даже динамовцам, которые сами неплохо прибавили.
Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.
Прогноз: Даже в неудачных по результатам матчах «Трактор» не бросает играть в атакующий хоккей. В шести последних встречах уральцы забрасывали не менее 3 шайб, ввиду чего аналогичную результативность вполне можно ожидать и в предстоящем поединке.
Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.13.