В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Трактор» 17 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Набрав 39 очков в 26 матчах, «Трактор» на время упрочил свое лидерство в таблице Восточной конференции, оторвавшись от «Автомобилиста» на 5 баллов.

Последние матчи: Ноябрьская часть регулярки началась для «Трактора» не лучшим образом, с поражений от «Локомотива» — 3:5 и «Адмирала» — 3:4 ОТ. Однако накануне команда Бенуа Гру выправила ситуацию благодаря гостевым победам над «Амуром» — 4:3 и «Металлургом» Мг — 4:0.

Не сыграют: Артем Блажиевский.

Состояние команды: Несмотря на некоторые неудачные отрезки, «Трактор» проводит великолепный сезон, уверенно удерживая планку, которую задрал на старте кампании.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Линия нападения «Трактора» по-прежнему сохраняет свежесть и продуктивность — два важнейших компонента в контексте долгосрочного соперничества за лидерство на Востоке.

Бенуа Гру проделывает великолепную работу как в плане построения игры, так и с точки зрения ментальной стойкости, благодаря которой «Трактор» превращается в реального кубкового претендента.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: По итогам 26 матчей столичный клуб поднялся на 4-е место в таблице Запада. Набрав 33 очка, бело-голубые сократили разрыв между первой тройкой до 2 баллов.

Последние матчи: В пяти ноябрьских матчах результаты «Динамо» Москва оказались смешанными. В частности, команда Алексея Кудашова уступила «Торпедо» — 5:4 Б, а после победы над «Витязем» — 4:3 проиграла «Ладе» — 2:3. Накануне столичный клуб взял верх над «Авангардом» — 5:3 и «Сибирью» — 2:1.

Не сыграют: В составе динамовцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: Регулярный чемпионат для «Динамо» Москва пока складывается неоднозначно, так как столичному клубу только предстоит вступить в активную фазу борьбы.

После провального дебюта команда Алексея Кудашова нашла методы решения внутренних проблем, которые начали работать. В обозримой перспективе «Динамо» Москва замахнется на место в первой тройке.

Фундаментальной составляющей текущих успехов столичного клуба является уверенная игра у своих ворот. В то же время атакующий потенциал бело-голубых, кажется, еще не раскрыт в полной мере.

Статистика для ставок

В двух домашних матчах из трех предыдущих «Трактор» пропускал не менее 5 голов

В трех встречах из последних четырех в Челябинске был пробит тотал больше 5.5

«Динамо» Москва победило в четырех гостевых матчах из последних пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: После нескольких неудач, пережитых за короткий срок, «Трактор» вернулся в более привычный режим. Если челябинцы находятся в оптимальной форме, то остановить их будет трудно даже динамовцам, которые сами неплохо прибавили.

Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.

Прогноз: Даже в неудачных по результатам матчах «Трактор» не бросает играть в атакующий хоккей. В шести последних встречах уральцы забрасывали не менее 3 шайб, ввиду чего аналогичную результативность вполне можно ожидать и в предстоящем поединке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.13.