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    Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?

    Норвегия — Казахстан: прогноз и ставка

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    Эрлинг Холанн
    17 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Норвегия и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 17 Ноября 2024 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 20:00 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
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    Норвегия

    Турнирное положение: Норвегия по итогам пяти туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала 10 очков.

    Норвегия занимает вторую позицию, по дополнительным показателям уступая лидеру квартету Австрии, а также на три очка опережая третью Словению и четвертый Казахстан.

    Норвегия — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах разгромила Словению (4:1).

    Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Австрии с результатом 1:5.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Норвегия выиграла трижды при одном поражении.

    Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на успех, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор домашнего поля.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахстан после пяти туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал лишь один балл.

    Казахстан занимает последнюю, четвертую позицию, отставая на девять очков от лидера Австрии и второй в таблице Норвегии, а также на шесть баллов от третьей Словении.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Австриии (0:2).

    Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Словении (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Казахстан проиграл, а также не знает побед девять поединков кряду (восемь поражений и одна ничья).

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно против явно превосходящего его в классе соперника, да еще и на чужом поле.

    Команда все еще не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Норвегии забивали обе команды

    • в двух последних матчах Норвегии забивали больше 3,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Казахстана забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья — в 7.60, успех Казахстана — в 24.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в двух последних выездных матчах гости пропустили больше 2,5 голов.

    Ставка: индивидуальный тотал Норвегии больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Норвегии.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25

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    Норвегия — Казахстан: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
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