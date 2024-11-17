17 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Норвегия и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия по итогам пяти туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала 10 очков.

Норвегия занимает вторую позицию, по дополнительным показателям уступая лидеру квартету Австрии, а также на три очка опережая третью Словению и четвертый Казахстан.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах разгромила Словению (4:1).

Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Австрии с результатом 1:5.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Норвегия выиграла трижды при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на успех, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор домашнего поля.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан после пяти туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал лишь один балл.

Казахстан занимает последнюю, четвертую позицию, отставая на девять очков от лидера Австрии и второй в таблице Норвегии, а также на шесть баллов от третьей Словении.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Австриии (0:2).

Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Словении (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Казахстан проиграл, а также не знает побед девять поединков кряду (восемь поражений и одна ничья).

Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно против явно превосходящего его в классе соперника, да еще и на чужом поле.

Команда все еще не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Норвегии забивали обе команды

в двух последних матчах Норвегии забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей Казахстана забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья — в 7.60, успех Казахстана — в 24.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Вместе с тем, в двух последних выездных матчах гости пропустили больше 2,5 голов.

Ставка: индивидуальный тотал Норвегии больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Норвегии.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25