В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы занимают 3-е место в таблице Востока с 33 очками в активе после 24-х матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й строчки в конференции на 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече казанцы в овертайме одолели СКА, упустив преимущество в 2 шайбы (3:2 ОТ). До этого «Ак Барс» разгромил «Куньлунь» со счетом 5:0.

За последние 5 матчей у команды только 1 поражение от «Локомотива» (1:2) и 4 победы. За этот период «Ак Барс» также обыграл «Нефтехимик» (4:1) и «Барыс» (2:1 Б).

Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Ак Барс» выступает очень мощно, команда набрала отличный ход и может продлить свой успех еще долгое время, но ЦСКА может стать серьезным препятствием.

«Ак Барс» потерял довольно много сил и эмоций в прошлом матче против СКА, где питерские армейцы упирались до последнего и смогли перевести игру в дополнительное время.

К слову, в «Ак Барсе» сейчас феерит Кирилл Семенов, который забросил красивейшую шайбу в овертайме прошлого матча. Когда вернется Ник Петан российский форвард точно не потеряется.

ЦСКА

Турнирное положение: Московские армейцы располагаются на 5-й позиции Запада с 31-м очком в активе после 24-х встреч. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров в конференции на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшем поединке армейцы наконец-то одолели очень мощный «Локомотив» (2:0), а до этого разгромили «Ладу» со счетом 4:1. Матчем ранее ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).

В последних 6-и встречах у команды только 1 поражение при 5-и победах. За этот период ЦСКА также смог одолеть «Торпедо» (3:1), «Куньлунь» (4:3 ОТ) и «Амур» (7:0).

Не сыграет: Егор Афанасьев (травма).

Состояние команды: Кажется, что ЦСКА начинает выбираться из ямы и налаживать свою игру. Армейцы даже всухую одолели «Локомотив» в последнем матче.

И действительно защита ЦСКА пока что впечатляет. За последние 3 матча армейцы пропустили только 3 шайбы при 7-и заброшенных, но в предстоящем матче против «Ак Барса» у команды могут возникнуть проблемы.

В составе ЦСКА стоит отметить нападающего Егора Фатеева, который в последнее время делает результат. За 11 встреч в нынешнем сезоне форвард забросил 5 шайб.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Ак Барс» проиграл только 1 раз

У ЦСКА только 1 поражение в последних 6-и встречах

«Ак Барс» 4 раза обыграл ЦСКА в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.00, а победа ЦСКА — в 2.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ак Барс» победит ЦСКА в предстоящем матче именно в основное время.

Ставка: Победа «Ак Барса» за 2.35.

Прогноз: В последнее время «Ак Барс» играет довольно активно в атаке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» 2.5 больше за 1.85.