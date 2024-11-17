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    «Ак Барс» продолжит свою победную серию?

    «Ак Барс» — ЦСКА. Ставка (к. 2.35) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — ЦСКА
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    Кирилл Семенов — нападающий «Ак Барса»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
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    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы занимают 3-е место в таблице Востока с 33 очками в активе после 24-х матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й строчки в конференции на 6 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече казанцы в овертайме одолели СКА, упустив преимущество в 2 шайбы (3:2 ОТ). До этого «Ак Барс» разгромил «Куньлунь» со счетом 5:0.

    Ак Барс — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    За последние 5 матчей у команды только 1 поражение от «Локомотива» (1:2) и 4 победы. За этот период «Ак Барс» также обыграл «Нефтехимик» (4:1) и «Барыс» (2:1 Б).

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Ак Барс» выступает очень мощно, команда набрала отличный ход и может продлить свой успех еще долгое время, но ЦСКА может стать серьезным препятствием.

    «Ак Барс» потерял довольно много сил и эмоций в прошлом матче против СКА, где питерские армейцы упирались до последнего и смогли перевести игру в дополнительное время.

    К слову, в «Ак Барсе» сейчас феерит Кирилл Семенов, который забросил красивейшую шайбу в овертайме прошлого матча. Когда вернется Ник Петан российский форвард точно не потеряется.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Московские армейцы располагаются на 5-й позиции Запада с 31-м очком в активе после 24-х встреч. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров в конференции на 4 балла.

    Последние матчи: В прошедшем поединке армейцы наконец-то одолели очень мощный «Локомотив» (2:0), а до этого разгромили «Ладу» со счетом 4:1. Матчем ранее ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).

    В последних 6-и встречах у команды только 1 поражение при 5-и победах. За этот период ЦСКА также смог одолеть «Торпедо» (3:1), «Куньлунь» (4:3 ОТ) и «Амур» (7:0).

    Не сыграет: Егор Афанасьев (травма).

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    • Состояние команды: Кажется, что ЦСКА начинает выбираться из ямы и налаживать свою игру. Армейцы даже всухую одолели «Локомотив» в последнем матче.

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    И действительно защита ЦСКА пока что впечатляет. За последние 3 матча армейцы пропустили только 3 шайбы при 7-и заброшенных, но в предстоящем матче против «Ак Барса» у команды могут возникнуть проблемы.

    В составе ЦСКА стоит отметить нападающего Егора Фатеева, который в последнее время делает результат. За 11 встреч в нынешнем сезоне форвард забросил 5 шайб.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Ак Барс» проиграл только 1 раз

    • У ЦСКА только 1 поражение в последних 6-и встречах

    • «Ак Барс» 4 раза обыграл ЦСКА в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.00, а победа ЦСКА — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ак Барс» победит ЦСКА в предстоящем матче именно в основное время.

    Ставка: Победа «Ак Барса» за 2.35.

    Прогноз: В последнее время «Ак Барс» играет довольно активно в атаке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» 2.5 больше за 1.85.

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    «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» продолжит свою победную серию?
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