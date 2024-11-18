«Вегас»
Турнирное положение: В 17 матчах «Вегасу» удалось набрать 24 очка, с которыми команда расположилась на 3-м месте в таблице Запада, отставая от 2-й «Миннесоты» на 1 балл.
Последние матчи: Днями ранее на смену небольшому циклу побед «Вегаса» пришли два поражения: в гостях «рыцари» уступили «Сиэтлу» — 3:4 ОТ, а дома крупно проиграли «Каролине» — 2:5.
Тем не менее в двух последних матчах команда Брюса Кэссиди вернула ситуацию под контроль. Сперва в Калифорнии «Голден Найт» взяли верх над «Анахаймом» — 3:2, а вслед за этим разобрались с «Ютой» — 4:2.
Не сыграют: Николас Хейг, Робин Ленер, Виктор Олофссон, Марк Стоун (под вопросом).
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Вегас» будет претендовать на роль одного из лидеров Западной конференции с реальными перспективами побороться за Кубок.
Нынешние результаты «Голден Найтс» далеки от безупречных, но на фоне конкурентоспособной борьбы «Вегас» в целом ничем не уступает другим представителям первого эшелона лиги.
Нынешний «Вегас»— это коллектив, привыкший добиваться результатов за счет мощной атаки, нередко пренебрегая обороной, которая к этому моменту остается одной из худших на Западе.
«Вашингтон»
Турнирное положение: На текущий момент в активе столичной команды 23 очка по итогам 16 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции«Кэпиталз» занимают 2-ю позицию.
Последние матчи: Нынешние результаты «Вашингтона» нельзя назвать идеальными, особенно если сравнивать их с показателями первых игровых недель.
В шести последних матчах команда Спенсера Карбери поделила пополам число побед и поражений. Накануне «Кэпс» разбили «Сент-Луис» — 8:1, уступили «Торонто» — 4:3 ОТ и обыграли «Колорадо» — 5:2.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Брендон Духайм (под вопросом).
Состояние команды: Нынешний сезон «Вашингтон» начал достаточно бодро, удивив тем самым многих, а возможно, даже себя. Едва ди команда рассчитывала на такой старт.
Тем не менее «Вашингтон» находится в отличной форме, благодаря которой ведет борьбу за первые позиции на Востоке. Но как долго «Кэпиталз» смогут это продолжать — вопрос открытый.
Одним из определяющих качеств «Вашингтона» по итогам 16 матчей регулярки является нападение, будто переживающее период расцвета после безобразной кампании годом ранее.
Статистика для ставок
- В нынешнем сезоне «Вегас» одержал восемь побед в девяти домашних матчах
- В четырех матчах из шести последних на территории «Вегаса» хозяева забивали минимум 5 голов
- «Вегас» победил в пяти последних очных матчах на своей территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 2.94.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
- 2.30Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.04Куньлунь — Динамо Минск: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: На домашнем катке «Вегас» чувствует себя превосходно и зачастую играет результативно. У «Вашингтона» с гостевыми играми сейчас тоже полный порядок. Кажется, у предстоящего матча есть все необходимые вводные для насыщенного в плане голов хоккея.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.
Прогноз: В последних матчах на гостевой территории «Кэпиталз» привыкли огорчать соперников за счет высокой результативности. Менять этот курс столичная команда едва ли станет сейчас.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 за 1.81.