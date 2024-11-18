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    Игра на территории «Вегаса» получится результативной

    «Вегас» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, НХЛ, 18 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Вашингтон»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: В 17 матчах «Вегасу» удалось набрать 24 очка, с которыми команда расположилась на 3-м месте в таблице Запада, отставая от 2-й «Миннесоты» на 1 балл.

    Последние матчи: Днями ранее на смену небольшому циклу побед «Вегаса» пришли два поражения: в гостях «рыцари» уступили «Сиэтлу» — 3:4 ОТ, а дома крупно проиграли «Каролине» — 2:5.

    Тем не менее в двух последних матчах команда Брюса Кэссиди вернула ситуацию под контроль. Сперва в Калифорнии «Голден Найт» взяли верх над «Анахаймом» — 3:2, а вслед за этим разобрались с «Ютой» — 4:2.

    Не сыграют: Николас Хейг, Робин Ленер, Виктор Олофссон, Марк Стоун (под вопросом).

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Вегас» будет претендовать на роль одного из лидеров Западной конференции с реальными перспективами побороться за Кубок.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Нынешние результаты «Голден Найтс» далеки от безупречных, но на фоне конкурентоспособной борьбы «Вегас» в целом ничем не уступает другим представителям первого эшелона лиги.

    Нынешний «Вегас»— это коллектив, привыкший добиваться результатов за счет мощной атаки, нередко пренебрегая обороной, которая к этому моменту остается одной из худших на Западе.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: На текущий момент в активе столичной команды 23 очка по итогам 16 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции«Кэпиталз» занимают 2-ю позицию.

    Последние матчи: Нынешние результаты «Вашингтона» нельзя назвать идеальными, особенно если сравнивать их с показателями первых игровых недель.

    В шести последних матчах команда Спенсера Карбери поделила пополам число побед и поражений. Накануне «Кэпс» разбили «Сент-Луис» — 8:1, уступили «Торонто» — 4:3 ОТ и обыграли «Колорадо» — 5:2.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Брендон Духайм (под вопросом).

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Вашингтон» начал достаточно бодро, удивив тем самым многих, а возможно, даже себя. Едва ди команда рассчитывала на такой старт.

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    Тем не менее «Вашингтон» находится в отличной форме, благодаря которой ведет борьбу за первые позиции на Востоке. Но как долго «Кэпиталз» смогут это продолжать — вопрос открытый.

    Одним из определяющих качеств «Вашингтона» по итогам 16 матчей регулярки является нападение, будто переживающее период расцвета после безобразной кампании годом ранее.

    Статистика для ставок

    • В нынешнем сезоне «Вегас» одержал восемь побед в девяти домашних матчах

    • В четырех матчах из шести последних на территории «Вегаса» хозяева забивали минимум 5 голов

    • «Вегас» победил в пяти последних очных матчах на своей территории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 2.94.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: На домашнем катке «Вегас» чувствует себя превосходно и зачастую играет результативно. У «Вашингтона» с гостевыми играми сейчас тоже полный порядок. Кажется, у предстоящего матча есть все необходимые вводные для насыщенного в плане голов хоккея.

    Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.

    Прогноз: В последних матчах на гостевой территории «Кэпиталз» привыкли огорчать соперников за счет высокой результативности. Менять этот курс столичная команда едва ли станет сейчас.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 за 1.81.

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    «Вегас» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на хоккей. Игра на территории «Вегаса» получится результативной
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