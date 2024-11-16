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    НХЛ. «Колорадо» проиграл «Вашингтону», «Коламбус» победил «Питтсбург», «Анахайм» — «Детройт»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября

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    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Коламбус» — «Питтсбург» — 6:2

    За «Блю Джэкетс» гол забил Дмитрий Воронков.

    «Коламбус» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции, а «Питтсбург» с 15 очками расположился на 14-й строчке.

    НХЛ
    «Коламбус» — «Питтсбург» — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Эштон-Риз — 4 (Кристиансен, Лабанк), 2:20 — 1:0. Веренски — 4 (бол., Чинахов, Фантилли), 8:39 — 2:0. Бовилье — 6 (Кросби), 11:51 — 2:1. Бантинг — 3 (бол., Бовилье, О`Коннор), 32:06 — 2:2. Оливье — 5 (Веренски, Фаббро), 36:27 — 3:2. Воронков — 2 (Марченко, Монахэн), 41:56 — 4:2. Северсон — 4 (Монахэн, Воронков), 49:49 — 5:2. Силлинджер — 3 (п.в., Проворов, Дэнфорт), 55:32 — 6:2Вратари: Мерзликинс — Джерри (54:46 — 55:32)Штраф: 8 — 10Броски: 39 (6+14+19) — 23 (9+10+4)

    «Коламбус» — «Питтсбург» — 6:2

    «Калгари» — «Нэшвилл» — 2:0

    НХЛ
    «Калгари» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Мироманов — 1 (Уигар, Кадри), 46:38 — 1:0. Коулмэн — 4 (п.в.), 58:51 — 2:0Вратари: Вольф — Сарос (57:59 — 58:51)Штраф: 11 — 15Броски: 33 (10+14+9) — 29 (8+8+13)

    «Калгари» — «Нэшвилл» — 2:0

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5

    Российский капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

    «Вашингтон» набрал 23 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Колорадо» с 18 очками располагается на 9-й строчке «Запада».

    НХЛ
    «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
    Голы: Келли — 1 (Жирар), 2:00 — 1:0. Врана — 3 (бол., Дюбуа, Овечкин), 4:25 — 1:1. Макмайкл — 11 (Уилсон, ван Римсдайк), 7:48 — 1:2. Макмайкл — 12, 21:53 — 1:3. Коваленко — 3 (Келли, Вуд), 24:03 — 2:3. Чикран — 4 (Дюбуа), 29:21 — 2:4. Сандин — 3 (п.в., Строум, Карлсон), 59:57 — 2:5Вратари: Аннунен (Майнер, 21:53, 56:48 — 59:57) — ЛиндгренШтраф: 4 — 2Броски: 19 (5+9+5) — 20 (5+8+7)

    «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5

    «Юта» — «Вегас» — 2:4

    НХЛ
    «Юта» — «Вегас» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Кули — 3 (Маччелли, Гюнтер), 11:16 — 1:0. Сергачев — 4 (бол., Келлер, Керфут), 26:59 — 2:0. Гертл — 6 (бол., Руа, Айкел), 33:37 — 2:1. Гертл — 7 (бол., Карлссон, Айкел), 48:23 — 2:2. Карлссон — 3 (Корчак, Швиндт), 58:42 — 2:3. Карлссон — 4 (п.в.), 59:31 — 2:4Вратари: Веймелка (58:52 — 59:31) — ХиллШтраф: 11 — 23Броски: 34 (16+10+8) — 29 (9+9+11)

    «Юта» — «Вегас» — 2:4

    «Анахайм» — «Детройт» — 6:4

    НХЛ
    «Анахайм» — «Детройт» — 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)
    Голы: Зеллвегер — 3 (Лакомб, Карлссон), 1:12 — 1:0. Каспер — 1 (бол., Комфер, Зайдер), 7:59 — 1:1. Берггрен — 2 (бол., Тарасенко, Каспер), 19:16 — 1:2. Раймонд — 2 (Дебринкэт), 21:05 — 1:3. Зеграс — 2 (бол., Зеллвегер, Киллорн), 37:44 — 2:3. Терри — 6 (бол., Зеллвегер, Карлссон), 43:54 — 3:3. Готье — 1 (Хеллесон, Дюмулин), 51:09 — 4:3. Джонстон — 1 (Харкинс, Хеллесон), 51:47 — 5:3. Дебринкэт — 7 (бол., Зайдер, Раймонд), 56:16 — 5:4. Строум — 4 (п.в., Ватрано, Дюмулин), 59:36 — 6:4Вратари: Гибсон — Лайон (58:41 — 59:36)Штраф: 8 — 8Броски: 29 (6+15+8) — 25 (12+8+5)
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