Германия — Босния и Герцеговина: счет матча 7:0, обзор голов

сборная Германии Фото: globallookpress.com
Авторами дублей стали Тим Кляйндинст и Флориан Вирц, еще по голу забили Джамал Мусиала, Лерой Сане и Кай Хаверц.
Лига наций. 5-й тур
Германия — Босния и Герцеговина 7:0 (3:0, 4:0)
Голы: 1:0 — 2 Мусиала, 2:0 — 23 Кляйндинст, 3:0 — 37 Хавертц, 4:0 — 50 Виртц, 5:0 — 57 Виртц, 6:0 — 66 Сане, 7:0 — 79 КляйндинстГермания: Бауманн, Миттельштедт (Хенрихс, 58), Та, Рюдигер, Киммих (Кох, 73), Гросс, Андрих (Нмеча, 58), Мусиала (Сане, 58), Виртц (Гнабри, 58), Хавертц, КляйндинстБосния и Герцеговина: Василь, Бурнич, Омерович, Мухаремович, Бичакчич, Баришич, Тахирович (Башич, 63), Шуньич (Хусейнбашич, 74), Гигович (Байрактаревич, 62), Демирович (Хайрадинович, 85), Куленович (Баждар, 63)Предупреждения: Та (76), Хайрадинович (89), Бурнич (90+3)
Календарь и таблица Лиги наций
Германия смогла набрать 13 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. Босния и Герцеговина (1) — последняя.