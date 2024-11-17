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    Бельгия обыграет Израиль, Италия и Франция забьют друг другу

    Экспресс дня 17 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 ноября
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    Лучано Спаллетти
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Норвегия — Казахстан

    Лига наций

    Норвегия идет в квартете на 2-м месте. У сборной 10 набранных очков. Команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    В ноябре норвежцы уже добились одной победы. 14 числа команда в гостях встречалась со Словенией. Норвегия разгромила соперника со счетом 4:1.

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  • 14/11/2024

    • Казахстан находится в кризисе. У Станислава Черчесова большие проблемы с результатом. Ранее Казахстан потерпел четвертое поражение кряду.

    В активе команды Черчесова лишь одно набранное очко. Его удалось завоевать в матче с Норвегией. Однако в гостях добиться положительного результата будет крайне непросто. Казахстан снова проиграет?

    Ставка: Обе не забьют за 1.40.

    Италия — Франция

    Лига наций

    Италия радует фанатов успешной игрой в Лиге наций. Подопечные Лучано Спаллетти возглавляют квартет. Сборная набрала 13 очков.

    В пяти матчах итальянцы добились четырех побед. Была зафиксирована лишь одна ничья. Ранее Италия выиграла две встречи кряду — у Израиля (4:1) и Бельгии (1:0).

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    Французы находятся на 2-м месте в таблице. Ниже трехцветные уже точно не опустятся. Ранее команда Дидье Дешама на своем поле сенсационно сыграла вничью с Израилем (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последний раз команды играли друг с другом 6 сентября в Лиге наций. Тогда Италия в гостях одолела Францию со счетом 3:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.84.

    Израиль — Бельгия

    Лига наций

    Израиль после ряда неудач в пятом туре наконец-то завоевал первое очко в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда в гостях сыграла вничью с Францией. Матч закончился со счетом 0:0.

    Снова набрать очки будет трудно. Бельгия явно злая после поражения от Италии. Букмекеры справедливо считают фаворитами именно гостей.

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  • 13/11/2024

    • Бельгия провалила текущий розыгрыш Лиги наций. Команда не смогла составить конкуренцию Франции и Италии. Скорее всего, бельгийцы финишируют на третьем месте в таблице.

    В домашнем матче Бельгия одолела Израиль со счетом 3:1. Тогда у команды не возникло никаких проблем. Вряд ли израильтяне возьмут реванш. В предстоящей встрече Бельгия, скорее всего, снова победит.

    Ставка: Победа Бельгии за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.68.

    Общий коэффициент: 3.68.

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    Экспресс дня 17 ноября: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Экспресс. Бельгия обыграет Израиль, Италия и Франция забьют друг другу
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