17 ноября в Будапеште в заключительном туре групповой стадии Лиги наций дивизиона А сборная Израиля сыграет против национальной команды Бельгии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Израиль

Турнирное положение: С одним набранным баллом израильтяне замыкают свой квартете и от третьей позиции отстают на пункт, имея тем самым призрачные шансы избежать прямого вылета из элитного дивизиона.

Национальная команда Израиля в пяти проведенных встречах расписала одну мировую и потерпела четыре фиаско, забила четыре мяча при 13 пропущенных.

Последние матчи: Свой единственный пункт «сине-белые» набрали накануне, расписав мировую со счетом 0:0 на выезде с Францией. А до этого они уступили в гостях 1:3 предстоящему сопернику, тем же французам в домашней встрече 1:4 и дважды были биты Италией — 1:2 и 1:4.

Не сыграют: Сагив Егхаскель будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Израиля за свои предыдущие семь встреч во всех турнирах смогла выиграть только один раз. Еще за данный период времени она расписала одну мировую и потерпела шесть проигрышей.

Однако за все это время команда только в двух случаях уходила с поля без результативных действий. К данной же игре израильтяне подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где было четыре фиаско.

Бельгия

Турнирное положение: У бельгийцев на счету четыре балла. Выше они уже не поднимутся, а вот на последнюю строку смогут упасть, если проиграют в предстоящей игре с разницей в три мяча.

Национальная команда Бельгии смогла отпраздновать одну викторию, раз сыграл вничью и потерпела три фиаско, разница мячей составляет 6:8.

Последние матчи: Стартовали «красные дьяволы» в этом соревновании с домашней победы как раз над предстоящим противником со счетом 3:1. После этого одни дважды уступили сборной Франции (1:2 и 0:2), сыграли вничью 2:2 с Италией на выезде и проиграли же ей на своем поле 0:1 несколько дней тому назад.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: У сборной Бельгии всего лишь три виктории за десять своих предыдущих игр. Также в этом отрезке она дважды сыграла вничью и потерпела аж пять поражений. Причем все в официальных матчах, трижды уступив французам, а также по раз Словакии и Италии. К предстоящему же поединку бельгийцы подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, где трижды терпели фиаско.

Статистика для ставок

Бельгия обыграла Израиль во всех пяти очных противостояниях

В текущем турнире бельгийцы обыграли израильтян со счетом 3:1

Израиль за всю историю встреч с бельгийцами забил им всего лишь два гола

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.40, победа Израиля — 7.20, ничья — 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.52 соответственно.

Прогноз: Израилю чтобы избежать прямого вылета нужно обязательно сделать ставку на атакующий футбол, что наверняка скажется на результативном характере матча и забитыми мячами в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И плюс к этому поставим еще здесь на то, что в поединок получится щедрым на забитые мячи и превысит тотал в три гола.

Ставка: ТБ 3,0 1.88.