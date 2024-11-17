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    Израиль — Бельгия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 17.11.2024

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    Прогноз и ставки на Израиль — Бельгия
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    Юри Тилеманс
    17 ноября в Будапеште в заключительном туре групповой стадии Лиги наций дивизиона А сборная Израиля сыграет против национальной команды Бельгии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 17 Ноября 2024 года

    Израиль

  • Иерусалим
    •  Израиль 22:45 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
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    Израиль

    Турнирное положение: С одним набранным баллом израильтяне замыкают свой квартете и от третьей позиции отстают на пункт, имея тем самым призрачные шансы избежать прямого вылета из элитного дивизиона.

    Национальная команда Израиля в пяти проведенных встречах расписала одну мировую и потерпела четыре фиаско, забила четыре мяча при 13 пропущенных.

    Израиль — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Свой единственный пункт «сине-белые» набрали накануне, расписав мировую со счетом 0:0 на выезде с Францией. А до этого они уступили в гостях 1:3 предстоящему сопернику, тем же французам в домашней встрече 1:4 и дважды были биты Италией — 1:2 и 1:4.

    Не сыграют: Сагив Егхаскель будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Израиля за свои предыдущие семь встреч во всех турнирах смогла выиграть только один раз. Еще за данный период времени она расписала одну мировую и потерпела шесть проигрышей.

    Однако за все это время команда только в двух случаях уходила с поля без результативных действий. К данной же игре израильтяне подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где было четыре фиаско.

    Бельгия

    Турнирное положение: У бельгийцев на счету четыре балла. Выше они уже не поднимутся, а вот на последнюю строку смогут упасть, если проиграют в предстоящей игре с разницей в три мяча.

    Национальная команда Бельгии смогла отпраздновать одну викторию, раз сыграл вничью и потерпела три фиаско, разница мячей составляет 6:8.

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    • Последние матчи: Стартовали «красные дьяволы» в этом соревновании с домашней победы как раз над предстоящим противником со счетом 3:1. После этого одни дважды уступили сборной Франции (1:2 и 0:2), сыграли вничью 2:2 с Италией на выезде и проиграли же ей на своем поле 0:1 несколько дней тому назад.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: У сборной Бельгии всего лишь три виктории за десять своих предыдущих игр. Также в этом отрезке она дважды сыграла вничью и потерпела аж пять поражений. Причем все в официальных матчах, трижды уступив французам, а также по раз Словакии и Италии. К предстоящему же поединку бельгийцы подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, где трижды терпели фиаско.

    Статистика для ставок

    • Бельгия обыграла Израиль во всех пяти очных противостояниях

    • В текущем турнире бельгийцы обыграли израильтян со счетом 3:1

    • Израиль за всю историю встреч с бельгийцами забил им всего лишь два гола

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.40, победа Израиля — 7.20, ничья — 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.52 соответственно.

    Прогноз: Израилю чтобы избежать прямого вылета нужно обязательно сделать ставку на атакующий футбол, что наверняка скажется на результативном характере матча и забитыми мячами в обе стороны.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И плюс к этому поставим еще здесь на то, что в поединок получится щедрым на забитые мячи и превысит тотал в три гола.

    Ставка: ТБ 3,0 1.88.

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    Израиль — Бельгия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Поединок будет щедрым на голы
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