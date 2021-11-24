Бристоль Сити — Сток Сити прямая трансляция 24.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Бристоль Сити» занимает 19 место с 20 очками, «Сток Сити» — 5 место с 31 очком.
Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Сток Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бристоль Сити»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бристоль Сити» — «Сток Сити».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету