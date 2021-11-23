Молодежка «Зенита» обыграла на выезде «Мальме»

Шведскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче пятого тура молодежной Лиги чемпионов.

Голы в составе победителей забили Александр Сандрачук (60-я минута), Рони Михайловский (66) и Кирилл Хвастухин (87). Две голевые передачи записал на свой счет Евгений Ким.

За шведскую команду отличился Аугуст Карлин, реализовавший пенальти на 78-й минуте.

По итогам пяти туров на счету «Зенита» шесть баллов, у «Мальме» одно очко. Следующий матч группы Н шведская команда проведет на выезде против «Ювентуса», а сине-бело-голубые примут «Челси».

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В другом матче юношеской Лиги УЕФА киевское «Динамо» в домашнем матче пятого тура победило мюнхенскую «Баварию» — 2:1.

За хозяев отличились Александр Яцык (7-я минута) и Владимир Бражко (69).

Гол немецкой команды в компенсированное время забил полузащитник Бенджамин Дибрани.

«Динамо» набрало 13 очков в группе Е и за тур до финиша группового этапа обеспечило себе выход в плей-офф, «Бавария», потерпев поражение в первых пяти играх, потеряла это все шансы.