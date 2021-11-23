Блэкпул — Вест Бромвич прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Блэкпул» занимает 9 место с 26 очками, «Вест Бромвич» — 3 место с 32 очками.
Последний матч между собой: «Блэкпул» — «Вест Бромвич» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вест Бромвич»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкпул» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
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