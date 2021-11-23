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    «Дрозды» не справятся с «мандаринами» на их поле

    «Блэкпул» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Англии, 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Вест Бромвич»
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    «Блэкпул»
    В 19-м туре первенства первой английской лиги «Блэкпул» на своем поле примет «Вест Бромвич». Игра состоится 23 ноября, начало — в 22:45 по мск. «Блэкпул» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул», который поднялся из третьей лиги, на текущий момент в турнирной таблице Чемпионшипа идет на десятом месте, имея на своем счету 26 очков и отстает от зоны плей-офф на три пункта.

    «Мандарины» за всю турнирную дистанцию праздновали семь побед, шесть встреч они проиграли и пять встреч свели вничью. Забили в 18 поединках 20 голов, а пропустили на мяч больше.

    За минувшие шесть игровых дней «приморцы» сперва трижды победили подряд, затем уступили на своем поле «Сток Сити» 0:1, после чего расписали мировые по 1:1 с КПР дома и с «Суонси» в гостях.

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    Ровно половину из своих набранных баллов «Блэкпул» заработал на своей территории, выиграв четыре встречи при таком же количестве фиаско и одной мировой.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в прошлом сезоне выступал в АПЛ, однако вылетел от туда. По итогам 18 туров Чемпионшипа коллектив с 32 очками идет на третьей строке в турнирке, отставая на восемь баллов от второй позиции.

    За всю турнирную дистанцию «дрозды» добились девять победных результатов, пять поединков свели вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, разница мячей в этих играх составляет 27:16.

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    • У команды за минувшие четыре игровых дня в активе числится только одна победа, которая была дома над аутсайдером «Халлом» 1:0. Еще в этот период была одна ничья и два фиаско. Одно из них накануне в гостях от «Хаддерсфилда» 0:1.

    Только 11 из 32 общих баллов «Вест Бромвич» заработал вне родных стен, трижды победив при двух мировых исходах и четырех неудачах.

    В этом году в Кубке Англии «Блэкпул» дома смог по пенальти одолеть «Вест Бромвич». Основное время закончилось вничью 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Блэкпула» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.42.

    «Дрозды» в последнее время совсем не впечатляют, да и в гостях выступают не лучшим образом. В общем, в этой игре не стоит ждать виктории гостей, и поэтому ставим на 1Х.

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    «Блэкпул» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Дрозды» не справятся с «мандаринами» на их поле
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