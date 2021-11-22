Еще два игрока «Баварии» могут пропустить матч с «Динамо»

Кингсли Коман Фото: globallookpress.com
Об этом заявил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман.
«Кингсли Коман и Марсель Забитцер восстанавливаются от повреждений, и их состояние вызывает сомнения.
У Забитцера есть проблемы с ахилловым сухожилием и икроножной мышцей. Проблемы с мышцами Комана уменьшились, но нам нужно подождать и оценить его состояние» — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.
Ранее стало известно, что Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюизанс и Эрик Шупо-Мотинг отправлены на карантин из-за контакта с Йосипом Станишичем, заболевшим коронавирусом.