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    Еще два игрока «Баварии» могут пропустить матч с «Динамо»

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    Игроки «Баварии» Кингсли Коман и Марсель Забитцер еще не восстановились после травм, поэтому могут пропустить матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    Об этом заявил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман.

    «Кингсли Коман и Марсель Забитцер восстанавливаются от повреждений, и их состояние вызывает сомнения.

    У Забитцера есть проблемы с ахилловым сухожилием и икроножной мышцей. Проблемы с мышцами Комана уменьшились, но нам нужно подождать и оценить его состояние» — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

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