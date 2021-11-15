Роналду: Португалия отправится в Катар на ЧМ

Нападающий сборной Португалиипрокомментировал поражение команды от Сербии (1:2) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022

«Футбол вновь и вновь показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к самым желанным результатам. Вчерашнее поражение было тяжелым, но не настолько, чтобы сбить нас c пути.

Нашей целью является попадание на чемпионат мира, и мы знаем, что должны сделать для этого. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар», — написал Роналду в Instagram.

Сербия с 20 очками финишировала на первом месте в группе А и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре. Португалия (17 очков) заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.