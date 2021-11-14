Северная Македония — Исландия прямая трансляция 14.11.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Северная Македония» занимает 2 место с 15 очками, «Исландия» — 5 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Исландия» — «Северная Македония» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Северная Македония»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония» — «Исландия». Коэффициент ставки — 2.45.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Северная Македония» — «Исландия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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