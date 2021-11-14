Северная Македония сыграет на своем поле с Исландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 20:00 мск. Северная Македония — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Македонии

Македонцы сейчас на коне. Именно от них зависит собственная судьба в плане борьбы за 2 место в группе.

В минувшем туре квалификации сборная Северной Македонии добыла три пункта. На выезде команда деклассировала армян (0:5).

Так что теперь македонцам нужно банально довести дело до конца. Правда, и соперник непростой: исландцы дают бой всем.

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Разумеется, Северная Македония постарается победить. Тем паче, с исландцами команда традиционно играет довольно успешно, из пяти очных встреч выиграв в двух при одной коллизии.

Сборная Исландии

Даже победа, по сути, ничего северянам не даст. Судите сами, Исландия уже не поднимется выше своей нынешней позиции.

На текущий момент сборная Исландии занимает 5 место в группе, набрав 9 очков в 9 матчах. Причем все было потеряно еще давно.

Минувший тур Исландия провела вполне прилично. Выездная ничья с румынами (0:0) сможет повлиять на распределение мест в группе.

Исландцы провалили нынешний отборочный цикл, однако постарается завершить его на мажорной ноте. Как минимум, следует ожидать от северян упрямой борьбы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 1.59, на ничью за 4.20, а на Исландию — за 5.90.

Хозяева мотивированы победить, ведь борются за 2 место в группе.

Исландцы наверняка постараются удачно завершить отборочный цикл .

Исландцы никогда не сдаются без боя, и наверняка отберут очки у македонцев. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии или ничья с коэффициентом 2.45.