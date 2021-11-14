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    Северная Македония упрется в исландские редуты?

    Северная Македония — Исландия. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, ЧМ-2022, 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Исландия
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    Ариян Адеми
    Северная Македония сыграет на своем поле с Исландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 20:00 мск. Северная Македония — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 14 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.60
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  • 4.00
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    Сборная Северной Македонии

    Македонцы сейчас на коне. Именно от них зависит собственная судьба в плане борьбы за 2 место в группе.

    В минувшем туре квалификации сборная Северной Македонии добыла три пункта. На выезде команда деклассировала армян (0:5).

    Так что теперь македонцам нужно банально довести дело до конца. Правда, и соперник непростой: исландцы дают бой всем.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Разумеется, Северная Македония постарается победить. Тем паче, с исландцами команда традиционно играет довольно успешно, из пяти очных встреч выиграв в двух при одной коллизии.

    Сборная Исландии

    Даже победа, по сути, ничего северянам не даст. Судите сами, Исландия уже не поднимется выше своей нынешней позиции.

    На текущий момент сборная Исландии занимает 5 место в группе, набрав 9 очков в 9 матчах. Причем все было потеряно еще давно.

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    • Минувший тур Исландия провела вполне прилично. Выездная ничья с румынами (0:0) сможет повлиять на распределение мест в группе.

    Исландцы провалили нынешний отборочный цикл, однако постарается завершить его на мажорной ноте. Как минимум, следует ожидать от северян упрямой борьбы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 1.59, на ничью за 4.20, а на Исландию — за 5.90.

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    Хозяева мотивированы победить, ведь борются за 2 место в группе.

    Исландцы наверняка постараются удачно завершить отборочный цикл.

    Исландцы никогда не сдаются без боя, и наверняка отберут очки у македонцев. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии или ничья с коэффициентом 2.45.

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    Северная Македония — Исландия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Северная Македония упрется в исландские редуты?
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