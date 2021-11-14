Мальта — Словакия: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В турнирной таблице «Мальта» занимает 5 место с 5 очками, «Словакия» — 4 место с 11 очком.
Последний матч между собой: «Словакия» — «Мальта» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальта» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.38.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Словакия»).
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