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    Мальта — Словакия: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

    Мальта — Словакия: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Мальты Сборная Словакии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Мальта» — «Словакия» в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    В турнирной таблице «Мальта» занимает 5 место с 5 очками, «Словакия» — 4 место с 11 очком.

    Последний матч между собой: «Словакия» — «Мальта» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальта» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.38.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Словакия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мальта — Словакия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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