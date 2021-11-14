Армения — Германия: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В турнирной таблице «Армения» занимает 4 место с 12 очками, «Германия» — 1 место с 24 очками.
Последний матч между собой: «Германия» — «Армения» 6:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Армения»).
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