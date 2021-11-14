Армения
Сборная Армении уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира. За тур до завершения отбора команда Хоакина Капарроса занимает четвертое место.
Армения выбыла из борьбы после поражения в недавнем матче против Северной Македонии. Это была капитуляция — армяне проиграли конкуренту на своем поле со счетом 0:5.
Армения набрала десять очков в первых четырех матчах квалификации, но после этого не одержала ни одной победы, потеряв очки в том числе в игре с Лихтенштейном.
Сборная Армении
Германия
Сборная Германии тем временем уже обеспечила себе первое место в группе.
В девяти предыдущих матчах Бундестим набрала 24 очка. Единственное поражение Германия потерпела еще в конце марта, неожиданно проиграв на своем поле Северной Македонии.
На днях команда Ханса-Дитера Флика разнесла Лихтенштейн — 9:0. Четыре мяча немцы забили уже к середине первого тайма.
В шести матчах под руководством Флика сборная Германии
Прогноз и ставка
На Армению в этом матче можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают за 11.50, а победу Германии — за 1.12.
Даже с учетом изменений в составе Германии, хозяевам все равно вряд ли удатся избежать разгрома.
Ставка — тотал Германии больше 3,0 за 1.77.
Сборная Германии при Флике чем-то напоминает «Баварию», которая уничтожала «Барселону» в Лиге чепмпионов со счетом 8:2.