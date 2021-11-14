Сборная Германии сыграет на выезде с командой Армении в рамках заключительного матча отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Ереване, начало — в 20:00 мск. Армения — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения

Сборная Армении уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира. За тур до завершения отбора команда Хоакина Капарроса занимает четвертое место.

Армения выбыла из борьбы после поражения в недавнем матче против Северной Македонии. Это была капитуляция — армяне проиграли конкуренту на своем поле со счетом 0:5.

Армения набрала десять очков в первых четырех матчах квалификации, но после этого не одержала ни одной победы, потеряв очки в том числе в игре с Лихтенштейном.

Сборная Армении забила всего лишь два мяча в шести предыдущих матчах отборочного турнира.

Германия

Сборная Германии тем временем уже обеспечила себе первое место в группе.

В девяти предыдущих матчах Бундестим набрала 24 очка. Единственное поражение Германия потерпела еще в конце марта, неожиданно проиграв на своем поле Северной Македонии.

На днях команда Ханса-Дитера Флика разнесла Лихтенштейн — 9:0. Четыре мяча немцы забили уже к середине первого тайма.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В шести матчах под руководством Флика сборная Германии забила 27 мячей .

Прогноз и ставка

На Армению в этом матче можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают за 11.50, а победу Германии — за 1.12.

Даже с учетом изменений в составе Германии, хозяевам все равно вряд ли удатся избежать разгрома.

Ставка — тотал Германии больше 3,0 за 1.77.

Сборная Германии при Флике чем-то напоминает «Баварию», которая уничтожала «Барселону» в Лиге чепмпионов со счетом 8:2.