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    Карпин: Было бы проблемой, если бы Россию устраивала только победа

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу против команды Хорватии в отборочном цикле ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не видел ни одной игры, чтобы одна команда играла, а другая стояла. В этом и заключается футбол: одна команда играет так, как позволяет соперник.

    У нас атакующий стиль игры, допустим, но у нас мяч просто отобрали. Не то что не хотим атаковать, а просто мяч не забираем. Нет игр, зависящих от одной команды.

    Что касается того, что нас устраивает ничья, то для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Это больше было бы похоже на проблему, чем нынешняя ситуация.

    Спросим у хорватов, хотели бы они поменяться местами? Или, может, кто-то из вас? Хоть один

    Подготовка сама по себе такая же. Как будет играть Хорватия, представляем. Не то что знаем. Могут и 4-3-3, или 4-4-2 с ромбом как в Москве.

    С остальных точек зрения легче, конечно. Тогда познакомились за два дня до игры. Сейчас 2,5 сбора, если их можно так назвать. Требования не все, но многие знакомы футболистам.

    Сейчас спросил у Джикии, изменился или нет. Может, виднее ему. Вообще нифига. То же самое — про футболистов. Никакого расслабона.

    А что, шутить нельзя? Надо уставиться в стену и настраиваться? Подготовка как к Кипру, Словении, Словакии.

    Напряжение есть, и завтра проявится, думаю. Шутят. Сегодня не были зажаты. Посмотрим завтра», — передает слова Карпина Sport24.

    После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).

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