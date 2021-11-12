Мостовой: Киприоты подустали, а мы были лучше готовы физически

Полузащитник «Зенита» и сборной Россииподелился эмоциями после победы над Кипром (6:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Эмоции самые положительные. Первый забитый гол — это достижение. Команда уверенно победила, и это хороший знак перед самой важной игрой года.

Это нормально, что получились два разных тайма. Может, в первом мы загнали Кипр, сделали много спринтов, накрывали их. Они из-за этого подустали, а мы были лучше готовы физически. Ну и мастерства у нас побольше.

Наверное, начали думать о хорватах после третьего гола. Все-таки 2:0 — это опасный счет, пропустишь один — и может быть очень нервно. Но в любом случае многие держали в уме последнюю игру, и хорошо, что так закончили.

Сегодня будем смотреть матч Хорватии и приступим к подготовке. Никто не знает, как будет складываться игра в Хорватии. Разберем сегодняшний матч, матч Хорватии и будем играть, как нам скажет тренерский штаб», — приводит слова Мостового «Чемпионат».