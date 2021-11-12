Стало известно, когда Эриксен планирует возобновить карьеру

Полузащитник «Интера»может возобновить карьеру в следующем сезоне.

Эриксен продолжает проходить реабилитацию после остановки сердца в матче за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист, скорее всего, покинет «Интер» и перейдет в один из датских клубов или в «Аякс».

После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме. В чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена.

Эриксен перешел в «Интер» в начале 2020 года из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел за «Интер» 60 матчей и забил восемь голов.