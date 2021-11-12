ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • 09:08
    • Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии
  • 13:57
    • Стало известно, когда Эриксен планирует возобновить карьеру
  • 13:43
    • Герман Ткаченко: «Милан» продолжает интересоваться Миранчуком
  • 13:12
    • Агуэро, возможно, придется завершить карьеру из-за проблем с сердцем
  • 11:52
    • Головин будет готовиться к матчу с Хорватией без ограничений
    Все новости спорта

    Стало известно, когда Эриксен планирует возобновить карьеру

    Футбол Интер Серия A Футбол Италии Аякс Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может возобновить карьеру в следующем сезоне.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    Эриксен продолжает проходить реабилитацию после остановки сердца в матче за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист, скорее всего, покинет «Интер» и перейдет в один из датских клубов или в «Аякс».

  • Герой дня: Кристиан Эриксен
  • Безусловно, футболист, заставивший всех нас переживать, заслуживает быть героем
  • 13/06/2021

    • После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме. В чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

    Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

    Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена.

    Эриксен перешел в «Интер» в начале 2020 года из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел за «Интер» 60 матчей и забил восемь голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?
  • Россия U21 — Словакия U21. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Албания забить на поле Англии?
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Андорра — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры