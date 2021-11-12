Болтон Уондерерс — Кру Александра прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Болтон Уондерерс» занимает 16 место с 19 очками, «Кру Александра» — 24 место с 9 очками.
Последний матч между собой: «Болтон Уондерерс» — «Кру Александра» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Болтон Уондерерс»).
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