Германия — Лихтенштейн: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Германия» занимает 1 место с 21 очком, «Лихтенштейн» — 6 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Лихтенштейн» — «Германия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Лихтенштейн». Коэффициент ставки — 1.80.

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