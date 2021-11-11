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    Немцы порадуют зрителей голами

    Германия — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Лихтенштейн
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    Серж Гнабри
    11 ноября в Вольфсбурге на «Фольксваген Арене» в девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная Германии сыграет с командой Лихтенштейна. Начало — в 22:45 по мск. Германия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 11 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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    Германия

    Национальная команда Германии досрочно стала победителем своей группы и получила уже билет в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре.

    За восемь проведенных встреч текущей отборочной компании к мундиалю «Бундестим» добился семи викторий при одном фиаско, забито аж 23 гола при всего трех пропущенных.

    В своей последней игре квалификации немцы разгромили в гостях македонцев со счетом 4:0, тем самым взяв реванш за поражение в первой игре этих сборных. Игрой ранее они дома скромно переиграли Румынию 2:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    К данной игре Германия подходит с 5-матчевой победной серией, в которой она пропустила лишь гол. Последний раз она проигрывала еще летом, уступив тогда Англии 0:2 в рамках 1/8 финала ЧЕ-2020.

    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна с один набранным очком после восьми проведенных туров находится на последнем месте в своей группе, где и останется.

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    • Этот единственный пункт лихтенштейнцы заработали в сентябре, расписав выездную мировую со сборной Армении, сыграв со счетом 1:1. Остальные семь матчей они проиграли с общим счетом 1:22.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В прошлом месяце «футбольный карлик» провел две встречи, проиграв их обе с одинаковым счетом по 0:4. Сперва их дома разгромили македонцы, а затем на выезде повергли и исландцы.

    Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Лихтенштейна за последние 22 матча уступала в 21 из них при одном мировом исходе.

    Между собой эти сборные провели четыре матча, все которые выиграли немцы с общим счетом 20:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Германии предлагают — 1.01.

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    На викторию Лихтенштейна дают — 57.00, ничья оценена — в 27.00.

    Немцы будут играть уже в свое удовольствие и должны порадовать зрителей голевой феерией. Ожидаем, что в этой игре будет забито более пяти мячей.

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    Германия — Лихтенштейн: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Немцы порадуют зрителей голами
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