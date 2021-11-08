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    Венгер: «Реал» я мог возглавить дважды. Звали в «МЮ», «Юве» и ПСЖ

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    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что совершил ошибку, не уйдя из лондонского клуба раньше.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

    «Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой.

    Мой главный недостаток — я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.

    Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.

    Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.

    Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в "Реал". Еще были варианты с "Ювентусом", "ПСЖ" и даже "МЮ".», — сказал Венгер Goal.com.

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