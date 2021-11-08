Мелкадзе: Почему удалили Литвинова, а Марадишвили нет?

Форвард «Спартака»подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против(1:1).

«Неплохой матч. Почему удалили Литвинова, а Марадишвили нет? Там тоже был повод давать красную. Должны были показать либо две, либо ни одной красной.

Судя по тому, что почти весь матч играли в меньшинстве, можно быть довольным сегодняшней ничьей. Во втором тайме "Спартак" играл хорошо. Счет по игре, по моментам все было равно.

Смогу ли, как планировалось, играть в конце ноября? Изменения есть. Не хочу говорить, когда планируется возвращение на поле.

Видите, в прошлый раз сказал и не получилось», — сказал Мелкадзе «Спорт-Экспрессу».

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение).