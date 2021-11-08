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    Бубнов: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Локомотивом»

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    Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги центрального матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

    «Спартак» — «Локомотив»
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    «Спартак» — «Локомотив»

    «Играя в меньшинстве, "Спартак" полностью перехватил инициативу и заслуженно отыгрался. В таблице красно-белые набрали всего одно очко, но, исходя из развития событий, эта ничья по духу близка победе. Команда Витории продемонстрировала бойцовские качества и характер.

    "Локомотив" напротив упустил победу в выигрышной ситуации, вдобавок лишился целой группы игроков, которые не смогут сыграть в 15 туре по причине дисквалификации. Во втором тайме железнодорожникам нужно было взять мяч под контроль, заставить соперника больше бегать, но энергозатратный футбол в матче с "Галатасараем" дал о себе знать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

    «Локомотив», набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а «Спартак» идет девятым, добыв 19 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».

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