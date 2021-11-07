ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоСлабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ
  • 16:07
    • «Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера
  • 18:58
    • Гол Смита принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом»
  • 18:55
    • «Лидс» обменялся голами с «Лестером», «Тоттенхэм» не смог победить «Эвертон» в первом матче Конте
  • 18:25
    • «Ростов» забил пять мячей «Рубину»
  • 18:06
    • «Ахмат» и «Нижний Новгород» объявили составы
    Все новости спорта

    Игнатов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Михаил Игнатов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Игнатов

    Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдиной, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Каманов.

    Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В столичном дерби победит «Спартак»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Севилья» вскроет проблемы в обороне у «Бетиса»
  • «Бетис» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» помешать погоне «Ливерпуля» за лидером?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры