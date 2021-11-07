Игнатов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Михаил Игнатов Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдиной, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Каманов.
Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.