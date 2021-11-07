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    В столичном дерби победит «Спартак»?

    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, РПЛ, 7 ноября 2021 года

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    «Спартак» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.10
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    «Спартак»

    «Спартак» в нынешнем сезоне проваливает чемпионат. А как иначе можно назвать выступление команды Руя Витории в РПЛ, особенно после разгромного поражения в Питере (7:1)?!

    На данный момент спартаковцы занимают 9 место. Вот только отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (15:18) выглядит сущим провалом.

    В минувшем туре «Спартак» добыл один балл в Москве. В матче с «Ростовом» команда Витории в концовке упустила верную победу (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    На неделе «Спартак» достойно сыграл в Лиге Европы. Ничья на выезде с «Лестером» (1:1) была добыта, во многом, благодаря надежной игре голкипера Александра Селихова.

    «Локомотив»

    Железнодорожники сейчас находятся в процессе переформатирования. Причем под руководством Маркуса Гисдоля команда прибавляет.

    «Локомотив» маловато забивает — 19 мячей в 13 матчах. Зато радует надежная оборона, давшая сбой лишь 12 раз.

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    • Минувший тур команда Маркуса Гисдоля провела продуктивно. Выезд в Нижний Новгород получился для команды успешным (1:2).

    Неплохо «Локомотив» сыграл и в Лиге Европы. В выездной встрече с «Галатасараем» москвичи добыли один балл (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.25, на ничью за 3.45, а на «Локомотив» — за 3.30.

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    Спартаковцам нужно непременно побеждать, иначе команда отдалится от группы лидеров.

    «Локомотив» традиционно неудачно играет с земляками, в пяти последних матчах уступив им дважды при одной виктории.

    «Спартак» традиционно успешно играет с железнодорожниками, к тому же уже отошел от питерского конфуза. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с коэффициентом 2.25.

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    «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. В столичном дерби победит «Спартак»?
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