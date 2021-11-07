«Спартак» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» в нынешнем сезоне проваливает чемпионат. А как иначе можно назвать выступление команды Руя Витории в РПЛ, особенно после разгромного поражения в Питере (7:1)?!

На данный момент спартаковцы занимают 9 место. Вот только отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (15:18) выглядит сущим провалом.

В минувшем туре «Спартак» добыл один балл в Москве. В матче с «Ростовом» команда Витории в концовке упустила верную победу (1:1).

Все прогнозы на РПЛ

На неделе «Спартак» достойно сыграл в Лиге Европы. Ничья на выезде с «Лестером» (1:1) была добыта, во многом, благодаря надежной игре голкипера Александра Селихова.

«Локомотив»

Железнодорожники сейчас находятся в процессе переформатирования. Причем под руководством Маркуса Гисдоля команда прибавляет.

«Локомотив» маловато забивает — 19 мячей в 13 матчах. Зато радует надежная оборона, давшая сбой лишь 12 раз.

Минувший тур команда Маркуса Гисдоля провела продуктивно. Выезд в Нижний Новгород получился для команды успешным (1:2).

Неплохо «Локомотив» сыграл и в Лиге Европы. В выездной встрече с «Галатасараем» москвичи добыли один балл (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.25, на ничью за 3.45, а на «Локомотив» — за 3.30.

Спартаковцам нужно непременно побеждать, иначе команда отдалится от группы лидеров.

«Локомотив» традиционно неудачно играет с земляками , в пяти последних матчах уступив им дважды при одной виктории.

«Спартак» традиционно успешно играет с железнодорожниками, к тому же уже отошел от питерского конфуза. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с коэффициентом 2.25.