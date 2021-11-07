«Спартак»
«Спартак» в нынешнем сезоне проваливает чемпионат. А как иначе можно назвать выступление команды Руя Витории в РПЛ, особенно после разгромного поражения в Питере (7:1)?!
На данный момент спартаковцы занимают 9 место. Вот только отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (15:18) выглядит сущим провалом.
В минувшем туре «Спартак» добыл один балл в Москве. В матче с «Ростовом» команда Витории в концовке упустила верную победу (1:1).
На неделе «Спартак» достойно сыграл в Лиге Европы. Ничья на выезде с «Лестером» (1:1) была добыта, во многом, благодаря надежной игре голкипера Александра Селихова.
«Локомотив»
Железнодорожники сейчас находятся в процессе переформатирования. Причем под руководством Маркуса Гисдоля команда прибавляет.
«Локомотив» маловато забивает — 19 мячей в 13 матчах. Зато радует надежная оборона, давшая сбой лишь 12 раз.
Минувший тур команда Маркуса Гисдоля провела продуктивно. Выезд в Нижний Новгород получился для команды успешным (1:2).
Неплохо «Локомотив» сыграл и в Лиге Европы. В выездной встрече с «Галатасараем» москвичи добыли один балл (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.25, на ничью за 3.45, а на «Локомотив» — за 3.30.
Спартаковцам нужно непременно побеждать, иначе команда отдалится от группы лидеров.
«Спартак» традиционно успешно играет с железнодорожниками, к тому же уже отошел от питерского конфуза. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с коэффициентом 2.25.